Wandellus Bergmolenbos wordt vervolledigd

23 januari 2019

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) startte in september 2018 met het aanleggen van wandel- en fietspaden in het Bergmolenbos om de toegankelijkheid voor recreanten en bezoekers te verhogen. Deze paden zullen ook de toegankelijkheidsmogelijkheden voor mindervaliden verhogen. Bovendien zullen ruiters hun hart kunnen ophalen in het boscomplex dankzij voor hen speciaal voorziene paden. Dit project wordt nu verder gezet. Deze week starten de laatste rooiwerken waarbij een smalle strook aan de buitenkant van het bos aan de Babilliestraat wordt gerooid. In die zone legt ANB straks het laatste stukje wandel- en fietspad aan. Dit was een ontbrekende verbinding tussen de grote wandellus in het Bergmolenbos en de parking aan het natuurreservaat de Kleiputten. Tot dit pad is afgewerkt, moeten wandelaars en fietsers nog over de openbare weg langs de Babilliestraat. Maar eenmaal afgewerkt zal er op een veilige en aangename manier langs de bosrand gestapt kunnen worden.