Wandelen voor dierenwelzijn 16 mei 2018

02u26 0

De Helpende Handen Roeselare, een vereniging die zich inzet voor het welzijn van dieren, organiseert op maandag 21 mei voor de eerste keer een hondenwandeling. Die start aan Den Hazelt in Rumbeke en iedereen die graag wandelt, met of zonder hond, kan vanaf 9 uur de vier, zes of negen kilometer stappen. Deelnemen kost drie euro. Meer op www.dhh-roeselare.be.





(CDR)