Walsje placeren in voormalige Carrefour EINDELIJK: NA 50 JAAR KRIJGT DANSIBO EIGEN DANSZAAL CHARLOTTE DEGEZELLE

07 april 2018

02u38 0 Roeselare Dansibo schenkt zichzelf een laat verjaardagscadeau: de eerste eigen danszaal in de geschiedenis van de dansclub. Vorig jaar vierde Dansibo nog haar 50-jarig bestaan en in augustus neemt ze haar intrek in de leegstaande Carrefour Express langs de Beversesteenweg.

De Bevernaars moeten er niet op rekenen dat er binnenkort opnieuw een supermarkt de deuren opent in het hart van hun gemeente. De vroegere Aldi is gesloopt voor de bouw van Residentie Germanus en nu is er ook een nieuwe bestemming voor de Carrefour Express die in november 2015 de deuren sloot.





Kerkfabriek

Het winkelgedeelte wordt omgeturnd tot danszaal, de eerste eigen stek van Dansclub Dansibo in 51 jaar. Al 23 jaar huren zij voor hun danslessen en -avonden zaal Ter Beke in de Gitsestraat. Voordien konden ze terecht in zaal Elckerlyc. "We voelen ons thuis in Ter Beke en hebben een goeie verstandhouding met de kerkfabriek, die eigenaar is", vertelt voorzitter Carine Behaeghel. "Maar we hebben die locatie niet voor ons alleen en moeten rekening houden met andere huurders. Zo kunnen we de zaal bijvoorbeeld niet decoreren zoals we het willen, want na het dansen moet er telkens opgeruimd worden. De laatste vier à vijf jaar, bloeide onze club volop, en verlangden we meer en meer naar een eigen stek met een goeie dansvloer."





Die eigen danstempel vonden ze eerder toevallig. "Naar aanleiding van Beveren Bruist gaven we vorig jaar een dansworkshop in de leegstaande Aldi. We zagen toen dat de vroegere Carrefour iets verder in de straat te huur stond en beslisten te informeren. De afmetingen, breedte en lengte, klopten met wat we wilden en er is voldoende parkeerplaats. Op 1 juni krijgen we de sleutel. Wij huren specifiek het winkelgedeelte, goed voor 300 vierkante meter. De rest van het pand zal als loods verhuurd worden. Ons vertrek uit Ter Beke verraste de kerkfabriek, maar ze hebben begrip voor ons standpunt. De laatste zondag van juni dansen we voor het laatst in Ter Beke."





Op 8 september gooit Dansibo vervolgens hun nieuwe danszaal voor het eerst open voor het grote publiek. "Momenteel is de eigenaar bezig met enkele grotere werken, zoals het plaatsen van nieuw sanitair. Maar deze zomer gaan we met onze 300 leden, waarvan zo'n 220 cursisten, de vroegere supermarkt omturnen tot onze plek. De eerste, en tegelijk ook grootste, investering die we deden was de aankoop van een degelijke mobiele parketvloer. Verder moeten er wat schilderwerken gebeuren en meubilair aangekocht worden. Eind augustus plannen we een barbecue voor onze leden. Dan willen we onze zaal en haar vloer indansen."





Meer op www.dansibo.be.