Walsen op nieuwjaarsconcert CDR

08 januari 2019

Het nieuwe jaar is voor velen onlosmakelijk verbonden met het nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker op radio en tv. Wie een dergelijk concert live wil bijwonen kan op zaterdag 12 januari terecht in CC De Spil. Het Nationaal Orkest van België, onder leiding van Elim Chan, brengt er een nieuwjaarsconcert en zet zo de Weense muziek uit de 19e eeuw in de kijker. Het concert start om 20 uur. Trek bovendien je dansschoenen aan. Voor en na de voorstelling nodigen dansers van Dansibo je uit om te walsen. Tickets bestellen kan via www.despil.be.