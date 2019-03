Wallonië staat centraal op vakantiebeurs CDR

15u15 0 Roeselare De gratis vakantiebeurs Wallonië in Vlaanderen strijkt van vrijdag 15 tot en met zondag 17 maart neer op de Roeselaarse Grote Markt. In een verwarmd tentencomplex ontdek je er niet alleen de pracht en praal van Wallonië, maar ook hun gastronomie.

“Vlaanderen is de grootste potentiële markt voor mensen die regelmatig Wallonië bezoeken”, vertelt Sonia Vyvermans, manager bij Wallonië België Toerisme. “Zestig procent van alle overnachtingen die geboekt worden in Wallonië zijn geboekt door Vlamingen.”

“Vorig jaar, toen we met de beurs in Antwerpen te gast waren, lokten we twintigduizend bezoekers”, gaat Filip Van Driessche van Idee Productions nv, die de beurs organiseert, verder. “Meer dan zestig exposanten, gaande van toeristische diensten over logies op boerderijen, de grotten van Han, het museumdorp Treignes, …, tekenen straks present. Daarnaast is er heel wat animatie, zoals een fotostand die je in enkele seconden naar Wallonië flitst, een vintage airstreamer en een tombola met toeristische prijzen.”

Naast het ontdekken van de klassieke trekpleisters en de verborgen parels van Wallonië zullen ook lekkerbekken er hun hart kunnen ophalen. “Binnen de beurs zetten we met Lekker Waals een gastronomisch dorp op”, weet Grégory Salemi. “Twaalf producenten van kaas, wijn, boter, bier,… stellen er hun streekproducten voor. Die worden bovendien gebruikt in kookdemo’s en er zijn proevertjes.”

Tot slot heeft ook de stad Roeselare er een stand. “We vinden het belangrijk dat we als stad naar buiten komen. Roeselare heeft heel wat potentieel en we zijn dan ook fier dat we na Gent, Antwerpen en Brugge nu ook Wallonië in Vlaanderen mogen ontvangen”, besluit toerismeschepen Dirk Lievens (CD&V).

De gratis beurs is op vrijdag te bezoeken van 14 tot 18 uur, op zaterdag van 10 tot 18 en van zondag van 10 tot 17 uur.