Vzw Victor verhuist naar De Eekhoorn 24 augustus 2018

Vzw Victor, de West-Vlaamse thuisbegeleidingsdienst voor personen met autisme, verhuist naar De Eekhoorn, het Open Vld-gebouw in de Iepersestraat. De vzw heeft al tien jaar een kantoor aan de Onze-Lieve-Vrouwemarkt.





"Met het oog op de uitbreiding en de bestendiging van onze werking hebben we het voormalige Vld-lokaal in de Iepersestraat gekocht", legt voorzitter Filip Cappelle uit. "De liberale mutualiteit blijft er nog tot eind dit jaar gevestigd, waarna we starten met grondige verbouwingswerken. De voorgevel blijft, maar erachter komen nieuwe kantoren en ruime vergaderlokalen voor onze 28 medewerkers. De werken zullen ongeveer een jaar duren. We hopen tegen 2020 te kunnen verhuizen."





Vzw Victor biedt opvoedingsondersteuning voor ouders met kinderen met een autismespectrumstoornis. Vorig jaar hielpen ze 705 West-Vlaamse gezinnen, al is de vraag naar begeleiding ruim dubbel zo groot. De wachtlijst van de vzw bedraagt gemiddeld twee jaar. (SVR)