Vzw ’t Goede Doel West-Vlaanderen onder dak in voormalig gemeentehuis: “Onze eigen huizen leken meer en meer op stockageruimtes. Het was niet meer leefbaar” Charlotte Degezelle

01 april 2019

16u21 0

Vzw ’t Goede Doel West-Vlaanderen vindt voortaan onderdak in het voormalige gemeentehuis van Rumbeke. De vzw helpt zo’n 670 minderbedeelde West-Vlaamse gezinnen gratis aan kledij, schoenen, speelgoed,… maar had tot voor kort geen eigen stek. Daardoor leken de woningen van de vrijwilligers meer en meer op stockageruimtes. “We zetten ons met hart en ziel in voor ’t Goede doel maar zijn zo blij dat we thuis eindelijk onze privacy terug hebben”, zegt Roos Desnouck.

Vijf jaar al is vzw ’t Goede Doel West-Vlaanderen actief. Via een besloten Facebookgroep helpen ze wie het financieel moeilijk heeft vooruit met gedoneerde spullen. “In februari hebben we 1.080 items bedeeld. We helpen zo’n 670 gezinnen en helaas groeit die groep alleen maar”, vertelt Roos Desnouck. “Het is jammer dat ’t Goede Doel zo succesvol is, maar we zijn blij dat we ons steentje kunnen bijdragen.” Gelukkig kan ’t Goede Doel rekenen op heel wat mensen die kledij, schoenen, schoolgerief, meubilair,… schenken.

Groot probleem was tot voor kort het stockeren hiervan. “Onze vrijwilligers konden op den duur hun eigen huis amper nog in”, gaat Roos verder. “Alle schenkingen vonden eerst een plekje op onze zolders en in onze kelders, maar op den duur palmden de dozen onze keukens, livings en zelfs slaapkamers in. Onze huizen leken meer en meer op stockageruimtes. Het was op den duur niet langer leefbaar. Ook onze privacy was zoek. Op elk moment van de dag kwamen donaties binnen of kwamen mensen spullen ophalen.”

Na een lange zoektocht heeft ’t Goede Doel nu eindelijk een onderkomen gevonden. Ze palmen de volledige conciërgewoning van het vroegere gemeentehuis aan het Kerkplein in. “We hebben dit te danken aan burgemeester Kris Declercq (CD&V) die 300% achter onze werking staat. In ruil voor een lage huurprijs kunnen we hier terecht. Een echte verademing. We hebben onze huizen terug en konden de werking professionaliseren. Zo zijn we sinds kort een vzw met vier beheerders: stichtster Rita Aerens, Hilde Chiers, Brigitte Maddens en ikzelf. Twee maal per jaar komen we samen met de stad en het Welzijnshuis om een stand van zaken te geven en te bekijken hoe we kunnen samenwerken. Bovendien hebben we nu ook openingsuren. Iedereen is hier in het oude gemeentetehuis welkom op dinsdag van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur om spullen te doneren maar ook om af te halen. Grote voordeel is de laagdrempeligheid van het gebouw. Er vinden hier ook vergaderingen plaats en er is een afdeling van ARhus. Als je hier binnenstapt weet niemand waarom je precies komt. Ook hebben we nu een eigen ruimte om alles te sorteren, fotograferen, stockeren en te bedelen. Om iedereen met onze werking en ons nieuwe stek te laten kennismaken organiseren we op 15 juni een opendeur.”

Met Pasen in het zicht is de vzw ondertussen ook druk in de weer met het voorbereiden van hun paasactie. Op 13 april verwelkomen ze een 90-tal kinderen in het Sterrebos. Nu al zijn ze zakjes met gesponsorde paaseitjes aan het vullen. “Voor deze actie werken we samen met ‘Zonder Honger naar Bed’ en ‘4you’. In totaal vullen we 200 zakjes. Een deel gaat via onze verdeelpunten naar de kinderen, de andere worden verdeeld op 13 april. We vinden het heel belangrijk dat ook wie het moeilijk heeft een cadeautje krijgt met Pasen, Sinterklaas, Valentijn, Moederdag,… Daarom organiseren we op zo’n momenten speciale acties die gedragen worden door giften.”

Wie vzw ’t Goede Doel West-Vlaanderen wil steunen kan steeds een donatie storten op BE18068932358165.