VTI Roeselare scoort op beroepenwedstrijd Worldskills 2019

01 april 2019

Valerie Hauspie, leerlinge uit het vijfde jaar schilderen en decoratie van het VTI Roeselare, heeft een zilveren medaille behaald in Louvan-la-Neuve op de beroepenwedstrijd Worldskills 2019. Ook Shenaya Boone, leerlinge uit het zesde jaar schilderen en decoratie, viel in de prijzen. Zij kreeg een award voor excellentie. Haar opdracht was uitstekend uitgevoerd, maar niet volledig af, waardoor ze net naast een medaille greep.