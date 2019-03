VTI Roeselare mag als eerste en enige Belgische school naar het WK voor telegeleide wagentjes op waterstof: “We dromen er nu al van om een Belgisch kampioenschap te organiseren”

CDR

22 maart 2019

13u20 0 Roeselare VTI Roeselare is de eerste Belgische school ooit die uitgenodigd is om deel te nemen aan de Hydrogen Horizon Automotive Challenge (HHAC) in Praag. Dat is het wereldkampioenschap voor telegeleide wagentjes op waterstof. Vier leerlingen uit het vijfde jaar van de TSO-richting Autotechnieken trekken in juni naar Praag. De school overweegt nu een Belgisch kampioenschap te organiseren.

Het klimaat is dezer dagen meer dan ooit een hot topic. VTI Roeselare speelt op een unieke manier in op dat thema. In het kader van nieuwe technologieën rond duurzame energie startten ze twee jaar geleden een project rond waterstof als energiebron. Vier leerlingen van het vijfde jaar Autotechnieken - Tim Kerkchof, Bernard Van Damme, Jary Deketelaere en Michiel Seys - bouwen samen met leerkrachten Luc Vandaele en Johnny Corteel een telegeleide auto om tot een brandstofcelvoertuig. “We hebben al enkele jaren een uitwisselingsproject lopen met een school in Tsjechië”, vertellen Corteel en Vandaele. “Die neemt al jaren deel aan de HHAC en zo hebben wij het idee opgepikt. Voormalig directeur Chris Bogaert (die vorig jaar met pensioen ging, nvdr) heeft altijd een groot hart gehad voor Autotechnieken en nam contact op met organisator Horizon Educational. Dat leidde tot de voor België unieke uitnodiging om deel te nemen aan het HHAC, een echte eer.”

Voordelen

Deelnemende scholen bereidden zich meestal een jaar voor op het WK, maar het VTI heeft maar twee maanden. Op 5 april neemt het team deel aan de regionale voorronde in het Nederlandse Assen. Van 6 tot en met 8 juni trekken ze dan naar Praag voor het WK. “Dit is een unieke ervaring”, vinden Tim, Bernard, Jary en Michiel. “Het is enorm precies werk, maar we leren veel bij en bovendien is waterstof de toekomst. Elektrische voertuigen met brandstofceltechnologie stoten alleen maar waterdamp uit, zijn stil, zijn in minder dan vijf minuten getankt en kunnen vijfhonderd kilometer rijden met een volle tank.”

Elke middagpauze, woensdagmiddag en vrijdagavond sleutelt het viertal aan hun auto. “Ook andere richtingen worden betrokken”, leggen de leerkrachten uit. “Zo staat het vakgebied carrosserie in voor de productie van koetswerken en CNC-verspaning voor het ontwerp en productie van lichte, sterke onderdelen. Daarnaast wordt het project ook geïmplementeerd in de lessen theorie en komen onder andere ook wind- en zonne-energie aan bod.”

Sponsors gezocht

Tijdens de wedstrijden moet het Roeselaarse team het opnemen tegen teams uit onder andere de VS en Rusland. “Het gaat om races die zes uur duren. Doel is om op een indoor parcours zoveel mogelijk rondes te rijden met een bepaalde hoeveelheid brandstof. Het gaat dus niet om snelheid, maar om de zes uur vol te houden en zoveel mogelijk rondes te rijden. Het is een kwestie van doseren. Ook het teamwork wordt beoordeeld. Aangezien het onze eerste deelname is en we maar weinig voorbereidingstijd hebben, trekken we naar de wedstrijden met een basisauto. De auto’s van andere teams zullen wel geavanceerder zijn. Om dat te kunnen, en eventueel een tweede auto aan te kopen, zoeken we sponsors. Dit jaar willen we vooral de race uitrijden, maar in de toekomst moeten we hoger mikken. We dromen er nu al van om als pionier een Belgisch kampioenschap te organiseren.”

Wie het project wil sponsoren, kan contact opnemen met het VTI Roeselare op 051/20.02.88.