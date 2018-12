Vrouw wil belofte aan overleden broer waarmaken: “Ik zal nichtje Lauren bij The Backstreet Boys krijgen” Charlotte Degezelle

09 december 2018

17u30 4 Roeselare “Ik wil zijn dochter Lauren (13) meenemen naar een concert van The Backstreet Boys. Dat is het laatste wat ik nog kan doen voor mijn broer.” Ruim vier jaar nadat Peter Vercampt verongelukte, houdt zijn zus Heidi uit Rumbeke een inzamelactie. Het doel: een vipticket van 750 euro kunnen kopen voor het optreden in mei, inclusief ontmoeting met de Amerikaanse boysband.

Amper 37 was Peter Vercampt toen hij op 21 april 2014 overleed. Enkele dagen ervoor was hij naar huis aan het fietsen, toen hij aangereden werd door een auto. Zijn zus Heidi mist hem nog elke dag. “Onze relatie was niet altijd opperbest. Maar net enkele maanden voor het ongeval hadden we mekaar teruggevonden. Jammer genoeg was het van heel korte duur”, vertelt ze.

Zoals Michael Jackson

Toch hoopt ze, ruim vier jaar na het overlijden van Peter, om een belofte van hem aan zijn dochter waar te maken. “Lauren (13) is een grote fan van The Backstreet Boys. Peter beloofde jaren geleden dat ze ooit samen naar een optreden zouden gaan. Het is er nooit van gekomen,” aldus Heidi. Vorige maand werd aangekondigd dat de boysband niet alleen een nieuwe single heeft, maar dat ze tijdens een tournee ook het Antwerpse Sportpaleis aandoet op woensdag 22 mei. “Het is nu aan mij. Ik was vroeger zelf een enorme fan van Michael Jackson. Als tiener zag ik hem live aan het werk. Dat concert is en blijft één van m’n mooiste herinneringen. Ik wil dat Lauren ook zoiets kan meemaken én bovenal de belofte van m’n broer aan haar waarmaken. Zo hoop ik Lauren duidelijk te maken dat, hoewel haar papa er niet meer is, wij er altijd voor haar zullen zijn.Ook mij zal het helpen om m’n verdriet een plaatsje te geven.”

Op de foto

Heidi wil Lauren niet zomaar met een concertticket verrassen. “Ik wil haar het totale pakket schenken. Het concert, een ontmoeting met de groep, de mogelijkheid om met hen op de foto te gaan… Keerzijde is het prijskaartje van zo’n ticket. 750 euro is enorm veel geld, zeker omdat ik haar graag wil begeleiden. M’n eigen kaartje betaal ik uit eigen zak, maar voor haar ticket ben ik een inzamelactie gestart. Ik verkoop verse tomatensoep (6 euro per liter), zelfgebakken pannenkoeken (6 euro voor vijf stuks) en wafels (3 euro voor vier stuks). Zo hoop ik de nodige 750 euro bijeen te krijgen. Indien dit niet lukt, zal ik jammer genoeg toch goedkopere tickets voor alleen het concert moeten kopen. ”

Bestellen kan op 0473/32.33.37, via heidivercampt@gmail.com of bij haar thuis langs de Jan Van Eyckstraat 21 in Rumbeke. “Ik neem bestellingen aan tot en met 17 december. Tegen 19 december moeten die allemaal de deur uit zijn”, aldus Heidi.