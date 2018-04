Vrouw vrijgesproken voor brandstichting in huis 18 april 2018

Een vrouw uit Roeselare is vrijgesproken voor brandstichting in haar eigen woning. Op 15 november 2016 kon A.B. door de brandweer gered worden. Even voordien was ze naar buiten gelopen om aan een buurman te vragen de brandweer te verwittigen, maar daarna rende ze het brandende huis terug binnen. Volgens het parket had de vrouw een matras van het bed in brand gestoken, omdat ze kwaad was dat haar echtgenoot - ook de vader van haar kinderen - haar enkele weken voordien had verlaten. Ze ontkende dat in alle toonaarden. Volgens de verdediging werd de brand veroorzaakt door kaarsen. De vrouw zou die rond het bed geplaatst hebben, omdat ze het wilde goedmaken met haar echtgenoot. Maar toen hij niet reageerde op de uitnodiging, bezatte de vrouw zich en viel in slaap.





Het parket had een jaar cel gevorderd voor de opzettelijke brandstichting. Maar de rechter sprak haar op basis van gegronde twijfel vrij. (AHK)