Vrouw lichtgewond na botsing in residentiële wijk 11 augustus 2018

02u27 0

Een dame uit de Valleistraat in Rumbeke is gisterennamiddag op een boogscheut van haar woning gewond geraakt bij een ongeval.





Dat gebeurde iets na drie uur in de Bergeikenstraat, vlakbij het Sterrebos. De vrouw bestuurde een Audi Q5 en week in een bocht uit naar links omdat vlak na de bocht de bestelwagen van tuinaannemer Jelle Coussens (35) uit Kuurne stond geparkeerd. Net op dat moment kwam uit de andere richting een bestelwagen met aanhangwagen gereden. De chauffeur daarvan remde uit alle macht maar de man kon een botsing niet vermijden.





"De klap was hevig", weet buurtbewoner Geert Meesseman (59), die prompt naar buiten kwam. "Omdat de bestelwagen begon te roken, heb ik snel mijn tuinslang aangekoppeld en ben ik beginnen blussen."





Ook José Demeester (68), een andere buurtbewoner deed dat. "Ik nam een poederblusser uit mijn bestelwagen en hielp mee met Geert." Volgens de brandweer leverden de mannen goed werk. Een van de buren hielp de bestuurster van de Audi Q5 uit haar wagen. De vrouw kon buiten op een stoel bekomen van de emoties en kreeg ook wat water aangeboden. "Ze was gewond aan de arm maar mankeerde verder niks", zegt een buurvrouw. De automobiliste werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was de Bergeikenstraat een tijdlang versperd. (VHS)