Vrouw biedt kinderen ijsjes aan 19 mei 2018

Aan de Onze-Lieve-Vrouwemarkt in Roeselare heeft een onbekende vrouw donderdagnamiddag twee meisjes van de Mozaïekschool twee ijsjes aangeboden.





Verdacht gedrag waarvan een van de ouders aangifte deed bij de politie. Het voorval gebeurde terwijl de meisjes in een schoolrij aan het wandelen waren. Een begeleidster van de school zag alles gebeuren en greep gepast in. Ze gaf de raad de ijsjes niet op te eten en weg te werpen. Dat gebeurde ook.





De politie van de zone Riho neemt de melding ernstig en onderzoekt wie de vrouw was en wat haar bedoelingen waren.





"We lichtten alle leerlingen in en gaven hen nog eens de raad van vreemden niets te aanvaarden", klinkt het bij de Mozaïekschool. De school wil het voorval in alle sereniteit behandelen. (LSI)