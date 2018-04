Vrouw aan dood ontsnapt op R32 SPOOKRIJDEN EINDIGT MET FERME KLAP TEGEN BESTELWAGEN HANS VERBEKE

25 april 2018

02u34 0 Roeselare Jessy Deseyn (67) uit Gits is gisterennamiddag aan de dood ontsnapt bij een ongeval op de R32 in Roeselare. "Ik voel me schuldig", zegt de vrouw, die aan de oorzaak van het ongeval ligt. "Zonder het zelf te beseffen, ben ik beginnen spookrijden", zegt Jessy. "Nochtans heb ik hier al zo dikwijls gereden."

Een klein mirakel is het, dat niemand gewond raakte bij het ongeval dat gisterennamiddag gebeurde op de R32 in Roeselare, in de buurt van de kruising met de Honzebrouckstraat. Jessy Deseyn uit Gits, aan het stuur van haar Opel Karl, botste er met een bestelwagen die op zijn beurt tegen een andere personenwagen botste. Opmerkelijk: Jessy was tegenligger, en dat op een expresweg met dubbele rijvakken die gescheiden zijn door een betonnen middenberm.





"Ik snap het zelf niet", stamelt de vrouw. "Ik was na een sessie voetverzorging in Beveren in mijn autootje gestapt met de bedoeling om nog even langs te gaan bij C&A. Aan het kruispunt van de Heirweg met de Rijksweg sloeg ik links af, helaas aan de verkeerde kant van de middenberm. Maar dat drong niet tot me door. Tegenliggers kruisten me, maar mijn frank viel niet. Tot ik heel wat verder plots zag hoe een bestelwagen een inhaalmanoeuvre begon op een voorligger. "Wat doet die nu?", flitste het door mijn hoofd. De bestelwagen kwam recht op me af. Ik ben zo dicht mogelijk tegen de middenberm gaan rijden maar een botsing was onvermijdelijk."





Compleet verrast

Ook de bestuurder van de bestelwagen, een werknemer van het gevelbepleisteringsbedrijf Crepico uit Wetteren, week uit. "Ik was compleet verrast", zegt de man die van een werf in Oostnieuwkerke kwam en huiswaarts reed. "Ik ramde het kleine autootje van de spookrijdster over de volledige linkerflank. Door de klap belandde ik tegen de wagen die ik aan het inhalen was. Mijn rechtervoorwiel brak af. Al bij al mag iedereen tevreden zijn met de afloop. Die mevrouw zou een frontale botsing met mijn bestelwagen allicht niet overleefd hebben, ik misschien wel."





Jessy Deseyn stond beteuterd te kijken naar haar autootje. "Pas twee weken geleden hebben mijn man en ik het gekocht. Door medische problemen heb ik een hele tijd niet met de auto kunnen rijden en ik was dan ook heel tevreden weer zelf en alleen de baan op te kunnen. Een moment van verstrooidheid breekt me nu zuur op. Mijn karretje is naar de vaantjes, vrees ik."





Dat de vrouw net geen twee kilometer aan het spookrijden was toen het ongeval gebeurde, begrijpt ze niet.





"Ik heb tal van tegenliggers gekruist maar niemand maakte er mij attent op dat ik verkeerd bezig was. Tot net voor de klap had ik helemaal niks in de gaten."