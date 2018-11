Vrouw (76) zwaargewond 22 november 2018

Langs de Zuidstraat in Roeselare werd dinsdagvoormiddag een 76-jarige vrouw gegrepen door een auto die indraaide. Dat gebeurde iets na tien uur. Myriam L. stak de straat over en liep zware verwondingen op bij het ongeval. Automobilist Franky L. bleef ongedeerd. Hij had het slachtoffer niet opgemerkt. Beiden wonen in Roeselare. (VHS)