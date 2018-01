Vrolijk kerstfeest... met een maand vertraging GEZIN BAKKERIJ DAVALIE VIERT NU PAS NA SUPERDRUKKE DAGEN CHARLOTTE DEGEZELLE

25 januari 2018

02u39 0 Roeselare Kerstmis vieren in januari, het lijkt absurd maar het is exact wat David Vandesteene (42) en Valerie Devriendt (40) gisteren deden samen met hun kinderen Theophile (13), Isidoor (12) en Sérafine (10). Het koppel baat samen brood- en banketbakkerij Davalie in de Noordstraat uit en heeft het tijdens de feestdagen te druk om dan te feesten.

Het was gisterenavond nog vlotjes 12 graden buiten, maar ten huize Vandesteene-Devriendt vierde de kerstsfeer hoogtij. Twinkelende lichtjes in de kerstboom, een lading cadeautjes er onder, kerstmuziek op de achtergrond en het gezin in kersttenue. Hoewel de Kerstman al een maand geleden onze contreien opnieuw inruilde voor de noordpool, was het voor David, Valerie en hun drie kinderen echt kerstmis. "De eindejaarsfeesten zijn superdrukke dagen in de bakkerij", vertelt David. "Op kerstavond start ik bijvoorbeeld om 18 uur al met werken, terwijl Valerie om 2 uur 's nachts opstaat om alle bestellingen klaar te zetten tegen dat de winkel om 8 uur opent." "Veel tijd om te vieren hebben we dan ook niet", pikt Valerie in. "Traditioneel gaan de kinderen op kerstavond naar mijn ouders en op nieuwjaar naar David zijn ouders. Maar enkele jaren terug zeiden ze dat ze ook wel graag eens kerst met ons zouden vieren. Zo groeide het idee om een maand na datum met het gezin te vieren."





Toevallig

Gisteren was het eerder toevallig dag op dag een maand na kerstavond. "We opteren steeds voor een woensdag. Samen met de donderdag zijn dat onze vaste sluitingsdagen. Toen de kinderen nog in het lager zaten mochten ze op donderdag thuisblijven, maar nu ligt dit iets moeilijker. Daarom starten we de festiviteiten gewoon vroeg op." En die festiviteiten die zijn ondanks de timing niet zo anders dan een traditioneel kerstfeest. Het gezin viert in gezinsverband, start met de obligate bubbels en wat aperitiefhapjes en schuift vervolgens rond de tafel voor gourmet. "Afsluiten doen we met een kerstfilm en een buche. Al is die laatste niet van eigen makelij. Ik heb er in december zodanig veel gemaakt dat ik er echt geen zin meer in heb", lacht David.





Quality time

Voor het gezien is het echt quality time. En daar genieten ook de kinderen van. "Hoewel we op kerstavond en nieuwjaar cadeautjes krijgen van onze grootouders is het toch net iets anders om ook pakjes van mama en papa te krijgen", glundert Isidoor. "Ik vind het vooral heel leuk dat ik eventjes van het internaat in Waregem naar huis mag", bekend Theophile op z'n beurt. En Sérafine, die kan niet wachten om vandaag tegen haar vriendinnen te vertellen hoe leuk het kerstfeest was. "Zij vinden het wel wat raar dat wij nu kerstmis vieren, maar zijn vooral blij voor mij dat ik dit samen met m'n familie kan doen."