Vroeger aan de kant gezet in elke sportclub, nu behaalt Jaimely zwarte gordel derde dan in taekwondo: “Mijn trainer heeft altijd in mij geloofd, ondanks mijn leerstoornissen” CDR

14 februari 2019

08u08 2 Roeselare Jaimely Meerschaert (18) heeft zopas de zwarte gordel derde dan in de taekwondo behaald. Een hele prestatie als je weet dat Jaimely als kind bij veel sportclubs het deksel op de neus kreeg door haar dyscalculie en dyslexie. “Zonder mijn trainer Kourosh Mohammadi Moaf en zonder taekwondo had mijn leven er helemaal anders uitgezien”, zegt Jaimely.

Sportief is Jaimely altijd al geweest. Als kind deed ze aan turnen, volgde ze dansles en speelde ze volleybal. “Maar overal kreeg ik te horen dat ik niet goed genoeg was”, blikt Jaimely terug. “Ik heb dyscalculie en dyslexie (een reken- en leesstoornis, nvdr) en had het als kind enorm moeilijk om links en rechts uiteen te houden. Ik werd daardoor ook gepest, had geen zelfvertrouwen en liet iedereen over me heen lopen. In het tweede leerjaar in basisschool De Plataan maakte ik kennis met taekwondo. Het was eens iets anders en het leek me niet slecht om me als meisje te kunnen verdedigen. Ik volgde enkele initiatielessen bij Taekwondoclub Roeselare en was verkocht.”

Ik heb dyscalculie en dyslexie, maar tegen alle adviezen in ben ik erin geslaagd gewoon onderwijs te volgen en momenteel studeer ik zelfs voor leerkracht lager onderwijs. Dankzij mijn trainer en dankzij taekwondo Jaimely Meerschaert

Zelfvertrouwen

Ondertussen zijn we elf jaar verder. Jaimely schopte het tot lesgever binnen de taekwondoclub, is scheidsrechter en mag voortaan ook de zwarte gordel derde dan omgorden. Ze droomt er zelfs al van om op haar 21ste het examen voor internationaal scheidsrechter af te leggen. ”Ik heb alles te danken aan Kourosh. Hij heeft altijd in mij geloofd en heeft me altijd gemotiveerd, want ook in taekwondo was het voor mij niet altijd makkelijk. Hij heeft het verschil tussen links en rechts er ingestampt en heeft zoveel geduld met me gehad. Ik ben in februari gestart met taekwondo en stond in november al op mijn eerste wedstrijd. Dankzij Kourosh en de sport is mijn zelfvertrouwen en mijn zelfrespect enorm gegroeid en dat heeft me meer kansen gegeven in het leven. Tegen alle adviezen in ben ik erin geslaagd gewoon onderwijs te volgen en momenteel studeer ik voor leerkracht lager onderwijs. Zonder Kourosh en taekwondo was ik waarschijnlijk nu al aan het werken en was er van studeren nooit sprake geweest. Hij heeft me geleerd dat ik moest doorzetten. De sport heeft me ook veel hechte vrienden opgeleverd, iets waar ik ook altijd moeite mee had. Het is niet alleen mijn grote passie, taekwondo is een groot deel van wie ik ben.”

Sterke punten

Kourosh, sinds 2000 bezieler van de Roeselaarse taekwondoclub, is bijzonder trots op zijn pupil. Maar alle lof aan zijn adres vindt hij niet nodig. “Ik heb gewoon mijn taak gedaan”, reageert hij. “Ik wil mijn passie voor taekwondo doorgeven en Jaimely heeft alles in zich opgenomen als een spons. Velen focussen altijd op de negatieve punten, maar ik zet liever iemands sterke punten in de kijker en bouw daar op verder. Het is knap wat Jaimely door de jaren heen bereikt heeft en ik ben ervan overtuigd dat ze het nog ver zal schoppen.”