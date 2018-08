Vrijetijdspunt verhuist naar KOERS 30 augustus 2018

02u26 0 Roeselare Het Vrijetijdspunt is vanaf 9 september niet langer te vinden in de Zuidstraat, maar op het Polenplein in KOERS.

Samen met Toerisme Roeselare zal het Vrijetijdspunt elke dag open zijn van 10 tot 17 uur, ook op zaterdag en zondag.





Vanaf oktober tot en met februari zijn ze gesloten op zondag. Het Vrijetijdspunt is een bundeling van de cultuur-, sport- en jeugddienst.





Je kan bij hen terecht voor de reservatie van stadslocaties, het ontlenen van stadsmateriaal, raad bij organisatorische vragen, info over subsidies, inschrijven voor activiteiten en kampen en vragen over het vrijetijdsaanbod en de Vrijetijdspas. (CDR)