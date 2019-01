Vriestemperaturen, maar krokussen doen dromen van lente CDR

21 januari 2019



De eerste stevige winterprik van het jaar is een feit. Het vriest dat het kraakt en we trokken deze morgen allemaal een extra laagje kleren aan. Ook de komende dagen wordt het volgens het KMI bitter koud en morgen zouden zelfs de allereerste sneeuwvlokken van 2019 naar beneden dwarrelen. Ook wordt er gewaarschuwd voor ijzel. Maar hoe hard Vadertje Vorst ook z’n best doet, we mogen gerust al met z’n allen vooruitkijken richting lente. Want vriestemperaturen of niet, wie dezer dagen langs de Westlaan kan niet anders dan even wegdromen richting warmere temperaturen. In de middenberm steken namelijk talloze krokusjes al de kop op en geven ze al voorzichtig hun kleur prijs.