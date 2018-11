Vrienden zijn Sarah niet vergeten, één jaar na ongeval 08 november 2018

02u24 1 Roeselare Met foto's, rode rozen en veel kaarsjes werd gisteravond in Roeselare de 24-jarige Sarah Claeys uit Jonkershove herdacht. Dat gebeurde exact een jaar nadat de jonge vrouw verongelukte.

"Sarah leeft niet meer, maar bestaat wel nog voor ons", zeggen haar vriendinnen. "Dit moesten we gewoon doen voor haar."





Op weg naar haar werk in het woonzorgcentrum Ter Linde in Gits, raakte Sarah Claeys 's morgens met haar auto van de weg af. De wagen sloeg te pletter tegen een boom, voor de jonge vrouw kwam alle hulp te laat. Eén jaar na het vreselijke ongeluk organiseerden vriendinnen van het 24-jarige slachtoffer een herdenking, in de bovenzaal van café De Vagant in Roeselare. "We moesten dit doen", zeggen Sophie De Graeve (25) en Lise Desender (24).





Rode rozen

"Samenkomen om foto's te bekijken van Sarah, om over haar te praten, da's belangrijk. Ook de aankleding is bewust gekozen: de rode rozen die ze zo graag zag, veel kaarsjes, tientallen witte ballonnen." Enkele tientallen mensen, vooral jongeren, woonden de herdenking bij.





Ook familieleden van Sarah waren present in wat ooit het stamcafé was van de jonge vrouw. "Het doet ons deugd, want we mogen Sarah niet vergeten", zeggen Sophie en Lise. "We hebben afscheid moeten nemen van haar, maar toch bestaat ze nog voor ons. Reken maar dat ook zij dit een mooi initiatief zou gevonden hebben."





(VHS/CDR)