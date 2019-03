Vrienden der Blinden zoekt pleeggezinnen voor blindengeleidehonden in training CDR

20 maart 2019

Vrienden der Blinden, het Koksijdse opleidingscentrum voor blindengeleidehonden, zoekt pleeggezinnen in de regio Roeselare die zich gedurende een jaar willen ontfermen over honden voor ze in opleiding gaan. Hoewel het centrum aan de kust gevestigd is, zijn de Vrienden der Blinden ook vaak in Roeselare, waar de honden na hun opleiding examen doen. Tijdens de test loopt de instructeur geblinddoekt met de hond in opleiding een bepaald traject door. Wie pleeggezin wil zijn, kan contact opnemen op 058/53.33.00 of via pleeggezinnen@vriendenderblinden.be. Meer info op www.vriendenderblinden.be.