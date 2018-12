Vrachtwagens overladen: 2.800 euro aan boetes uitgeschreven

14 december 2018

De politie van de zone RIHO heeft donderdag op twee verschillende plaatsen controles uitgevoerd op het zwaar verkeer. Dat was het geval op de weegbrug aan de afrit van de E403 in Rumbeke en langs de Meensesteenweg in Beitem. Zes chauffeurs moesten toegeven dat hun vrachtwagen te zwaar geladen was. Opgeteld werd daarbij voor 2.800 euro aan boetes uitgeschreven. Twee voertuigen bleken niet in orde met de verzekering, één daarvan werd in beslag genomen. De politie stelde ook processen-verbaal op voor een rist andere inbreuken, zoals het rijbewijs, de keuring, inschrijving en gordeldracht. Eén bestuurder kreeg een standje omdat zijn voorruit onvoldoende ijsvrij was gemaakt.