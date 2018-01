Vrachtwagen veroorzaakt gaslek 31 januari 2018

03u00 0

In de Karabinierstraat op de Zilverberg in Roeselare, vlak naast De Zilverlink, is gisternamiddag rond 16 uur een gaslek ontstaan. In de buurt was een bouwbedrijf bezig met het bouwrijp maken van een kavel. De vrachtwagen van de firma stond gedeeltelijk op de rijweg en zorgde voor een nauwe doorgang. Om dat te verhelpen, verplaatste een arbeider de vrachtwagen op het trottoir en in de aarden berm. Het voertuig zakte daarbij enkele tientallen centimeters weg in de mulle aarde en beschadigde op die manier een gasleiding. Er was geen ontploffingsgevaar en evacuaties bleken niet nodig. In de buurt was er wel een scherpe gasgeur te ruiken. Netwerkbeheerder Eandis kwam ter plaatse om het lek definitief te dichten. In samenspraak met de brandweer was er tegen dan al wat aarde op de breuk gegooid om de gasontsnapping te beperken (LSI)