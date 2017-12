Vrachtwagen slipt in zachte berm 02u54 2

Vlak bij het landelijk kruispunt van de Ieperseweg met de Scherminkelstraat in Rumbeke is een vrachtwagenchauffeur gisterenmiddag half in de gracht gesukkeld. Modder op de rijweg was wellicht de boosdoener. Het gevaarte, geladen met gasflessen, belandde met de rechterwielen naast de weg. De chauffeur bleef ongedeerd. Het duurde een tijdje voor zijn vrachtwagen, die gelukkig niet kantelde, weer met alle wielen veilig en wel op het asfalt stond. (VHS)