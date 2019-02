Vrachtwagen rijdt zich vast bij manoeuvre LSI

27 februari 2019

15u08

Bron: LSI 0

Een vrachtwagen met isolatiematerialen van de firma Axo Industries in Menen is woensdag in de Armoedestraat in Rumbeke vast komen te zitten. De chauffeur wou na een levering op een werf in een klein weggetje parallel met de Rijksweg (N36) keren, maar daarbij ging het fout. De trekker kwam aan het West-Vlaams Tegelhuis rechts van de weg vast te zitten in de zachte berm. Het gevaarte kon geen kant meer op. Een collega-trucker kon de vrachtwagen weer op de weg trekken.