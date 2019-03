Vrachtwagen met open kipwagen tegen transportsysteem geknald LSI

04 maart 2019

10u35

Langs de Graankaai langs de vaart in Roeselare is maandagochtend een vrachtwagen met open kipwagen tegen een transportsysteem over de weg geknald. Vermoedelijk zorgde een defect aan het hydraulisch systeem van de kipwagen er voor dat de laadbak niet naar beneden ging terwijl de vrachtwagen al vertrok. De klap zorgde voor schade aan de losinstallatie én aan de vrachtwagen. De Graankaai moest een tijdlang door de politie van de zone Riho voor alle verkeer afgesloten worden. Een omleiding werd voorzien. Het is niet voor het eerst dat een open kipwagen zich langs de vaart, waar nogal wat bedrijven zijn gelegen die zich bezig houden met zandhandel en beroep doen op transportsystemen over de weg om schepen te lossen, vast rijdt.