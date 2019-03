Vrachtwagen knalt met open laadbak tegen transportsysteem over de weg LSI

04 maart 2019

10u35

Bron: LSI 0

Aan de Graankaai langs de vaart in Roeselare is maandagochtend een vrachtwagen met open kipwagen tegen een transportsysteem over de weg geknald. De chauffeur vergat na het lossen van een lading zijn laadbak opnieuw naar beneden te laten en vertrok nietsvermoedend. Lang duurde zijn tocht niet want met een knal kwam de laadbak tegen de losinstallatie over de weg van Trans Beton terecht. Door de klap raakten zowel de losinstallatie als de vrachtwagen beschadigd. De Graankaai werd een tijdje afgesloten, onder meer omdat de hydraulische installatie van de vrachtwagen door de klap beschadigd was en lekte. “Het transportsysteem is volledig verloren en zal afgebroken moeten worden”, klinkt het bij de zand- en grindhandel van Trans Beton. “We zullen enkele weken of maanden een beroep moeten doen op vrachtwagens om de afstand tussen de loskade aan de vaart en onze terreinen te overbruggen.”

Langs de vaart in Roeselare liggen nogal wat bedrijven die zich bezig houden met zand- en grindhandel en beroep doen op transportsystemen over de weg om schepen te lossen. Het is niet de eerste keer dat een open kipwagen aan die systemen schade berokkent.