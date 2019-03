Vrachtwagen kantelt op werf heraanleg verkeersknooppunt, avondspits loopt in het honderd Tweede gekantelde vrachtwagen voor wegenbouwfirma in één week LSI

21 maart 2019

17u47

Bron: LSI 0 Roeselare Op de werf voor de heraanleg van het drukke verkeersknooppunt op het kruispunt van de N36 en de Kwadestraat in Rumbeke is donderdag rond 16.30 uur een vrachtwagen gekanteld. Dat heeft heel wat verkeershinder veroorzaakt in de avondspits.

De vrachtwagen van wegenbouwbedrijf Stadsbader uit Harelbeke kantelde terwijl de kipwagen omhoog stond en het gevaarte in de mulle aarde reed. Op dat moment was de chauffeur aarde aan het lossen. De vrachtwagen kwam deels op de rijweg richting Roeselare terecht. Daardoor ontstond er veel hinder voor het verkeer dat van Izegem richting Roeselare moest rijden. Op de afrit van de E403 in Izegem-Roeselare was het dan ook aanschuiven geblazen.

De brandweer moest de trucker uit zijn cabine bevrijden, waarna die lichtgewond naar het ziekenhuis werd afgevoerd.

Voor de firma Stadsbader lijkt het wel een pechweek nadat maandagnamiddag op een werf voor de bouw van een nieuw rusthuis in Bellegem ook al een kipwagen kantelde.

De werken in Roeselare moeten om het steeds drukker verkeer in de buurt van het nieuwe fusieziekenhuis en Accent Business Park in de toekomst in goede banen te leiden.