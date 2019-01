Vox Musica zoekt zangtalent CDR

Zing je graag onder de douche? Heb je nood aan een leuke bezigheid in het weekend? En wil je graag nieuwe mensen ontmoeten? Misschien is Vox Musica vzw dan wel iets voor jou. De verschillende koren van de vzw organiseren op zaterdag 19 en zondag 20 december open repetities om zich voor te stellen en nieuw bloed aan te trekken. Mini Musica, voor kinderen uit de lagere school, repeteert op zaterdag 19 januari van 17.30 tot 18.30 uur. Vox Musica, voor iedereen tussen 10 en 25 jaar, repeteert op dezelfde dag van 18 tot 19 uur. Vox Plus, vanaf 25 jaar, tot slot repeteert op zondag 20 januari van 19 tot 20.30 uur. Dit alles in de Heilig Hartkerk langs de H. Spilleboutdreef. Meer op www.voxmusica.be.