Voorwaardelijke straf voor vuistslag aan nieuwe vriend ex 09 november 2018

Een 42-jarige vrachtwagenchauffeur uit Hooglede is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee maanden en een al even voorwaardelijke boete van 400 euro omdat hij op 7 april vorig jaar de nieuwe vriend van zijn ex een vuistslag gaf.





Dat gebeurde in Rumbeke (Roeselare) toen Roderik M. bij zijn ex hun zoontje moest afhalen. Hij vond dat de nieuwe vriend hem treiterde en haalde uit. Door de slag liep het slachtoffer een barst in de neus op. Hij bekende voor de rechter dat hij de vuistslag uitdeelde.





Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding van 1.173 euro betalen.





(LSI)