Voorwaardelijke straf voor stelende poetsvrouw LSI

28 januari 2019

13u34

Bron: LSI 0

Een 46-jarige poetsvrouw van een Roeselaarse basisschool is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een voorwaardelijke boete van 240 euro. In november 2017 verdween op de school een keer 650 euro en een andere keer 50 euro. De verdenking ging naar de poetsvrouw omdat zij als enige telkens op het moment van de diefstallen aanwezig was. De slachtoffers zetten samen met de politie een val met gemarkeerde biljetten op. Niet veel later bleek Inge B. uit Tielt al een gemarkeerd biljet van 50 euro op zak te hebben. Een bemiddeling leverde enkel veel beloftes op waardoor het tot een dagvaarding voor de rechtbank kwam. B. kwam niet voor de rechter opdagen.