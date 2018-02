Voorwaardelijke celstraf voor jongeman die als 17-jarige drugs dealde 13 februari 2018

02u50 0 Roeselare Een 20-jarige man uit Ardooie heeft in de Brugse rechtbank een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden gekregen in een groot drugsdossier. Als 17-jarige bracht Lander A. bijna 10.000 xtc-pillen en 15 kilo cannabis aan de man.

Lander A. (20) uit Ardooie was amper twee weken 18 geworden, toen hij in maart 2015 in de boeien werd geslagen. De toenmalige leerling van de Vrije Middelbare School (VMS) in Roeselare kwam in het vizier van het gerecht na een onderzoek van het parket van Dendermonde. Bij de arrestatie van een grote Nederlandse dealer troffen speurders in diens gsm het nummer van A. aan. Uit het onderzoek bleek hij samen met Joshua O. (26) uit Roeselare de streek te bevoorraden met wiet en xtc. Volgens het openbaar ministerie verkocht A. - onder meer aan de schoolpoort - bijna 10.000 xtc-pillen en 15 kilo cannabis. Omdat hij enkel vervolgd werd voor de handel tijdens zijn twee weken meerderjarigheid, werd A. gisterenmorgen 'slechts' veroordeeld voor de verkoop van 300 pillen en wat cannabis. De rechter verklaarde 2.350 euro aan drugsgeld verbeurd. Ze stuurde hem echter niet naar de gevangenis. A. toonde immers aan dat hij op de goede weg is. Zo ging hij opnieuw studeren en kickte hij af van z'n zware drugsverslaving. "Een gestructureerde begeleiding kan hem op het goede spoor houden", klonk het.





Joshua O. moet op zijn beurt een werkstraf van 300 uren uitvoeren. De rechtbank verklaarde 12.000 euro van zijn opbrengsten verbeurd.





Ook de zus van O. werd mee vervolgd, al had zijn slechts een klein aandeel in de zaak. Ze kreeg dan ook opschorting van straf. (SDVO)