Voorwaardelijke celstraf en boete voor fietsdief

05 december 2018

13u28

Een 18-jarige Fransman heeft een voorwaardelijke celstraf van negen maanden en achthonderd euro boete gekregen. Samen met een minderjarige kompaan laadde hij op 8 september in Roeselare een mountainbike in hun wagen in. Een getuige verwittigde de politie. Die maande de automobilist aan tot stoppen, maar de Fransman sloeg op de vlucht. De politie zette de achtervolging in. De verdachte haalde snelheden tot 180 kilometer per uur over de snelweg. Aan de afrit van de E40 in Oostkamp knalde de auto, die gestolen bleek, tegen de vangrail. De minderjarige achter het stuur kon meteen geklist worden, maar Remi M. sloeg op de vlucht via de velden en bossen. Een agent had hem bijna te grazen, maar kreeg een stamp. Niet veel later kon de Fransman toch geklist worden.