Voortuin CC De Spil wordt park 24 augustus 2018

De werken in de voortuinzone van CC De Spil zijn gestart. Die wordt omgevormd tot een klein park waar ruimte is voor beleving. "De groenzones zijn aan een opfrisbeurt toe en de verhardingen aan vervanging of grondig herstel. Tot slot willen we De Spil ook toegankelijker maken", zegt schepen Filiep Bouckenooghe (Groen). "Ontwerpbureau Vereecke Lieven uit Tielt tekende een parkje uit waar zowel bezoekers, passanten en kinderen aangenaam kunnen vertoeven in het groen. Bovendien geeft dit De Spil ook de kans om naar buiten te treden met activiteiten."





Vorige week donderdag startte de aannemer met het plaatsen van de regenputten. Daarna zijn de effectieve werken van start gegaan. "De verhardingen zullen voor een groot stuk opgebroken en vervangen worden door een ter plaatse gegoten en uitgewassen beton die accordeert met de bevloering van de inkomhal van het gebouw. Een deel van de blauwe hardsteen recupereren we. Het wandelpad zal de Meenseheirweg verbinden met de rand van de parking van het voormalige Spillebad. Deze verbinding zal zorgen voor een vlottere en betere toegankelijkheid en bereikbaarheid voor de bezoekers, ook rolstoelgebruikers. Het inkomplein krijgt een tiental zitelementen waardoor bezoekers of passanten even in deze groenzone kunnen vertoeven. Bovendien komen er op het wandelpad nog verschillende zitelementen om het parkgevoel te versterken. Daarnaast plaatsen we verschillende fietsenstallingen, waaronder ook fietsrekken voor bakfietsen. De huidige stelplaats voor schoolbussen wordt vervangen worden door drie andersvalideparkeerplaatsen." (CDR)