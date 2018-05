Voortaan vijf gemeenschapswachten in dienst 01 juni 2018

Het aantal gemeenschapswachten is recent opgetrokken van twee naar vijf. N-VA-raadslid Justine Pillaert informeerde tijdens de gemeenteraad naar de routes die zij afleggen. "Gaat het om planmatige routes voor het centrum en de deelgemeenten? Kunnen ze trouwens onregelmatigheden vlot rapporteren via bijvoorbeeld een tablet", vraagt ze zich af. Burgemeester Kris Declercq (CD&V) geeft mee dat het de bedoeling is om het team gemeenschapswachten in de toekomst nog verder stelselmatig te versterken. (CDR)