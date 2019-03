Voortaan verpakkingsarm winkelen bij Biovita: “Ecologischer, verser en de klant kiest hoeveel hij wil” Charlotte Degezelle

15 maart 2019

12u56 0 Roeselare Biosupermarktketen Biovita trekt de kaart van het afvalarm winkelen. Deze week openden ze een verpakkingsvrije afdeling, waar je een 45-tal producten van pasta over koffie tot gedroogd fruit in bulk kan kopen, in de filialen in Sint-Andries en Sint-Kruis. Vanaf volgende week kan je ook in de Roeselaarse winkel terecht om je eigen herbruikbare verpakkingen te vullen met voedingswaren.

Biovita is al 30 jaar lang een vaste waarde voor wie houdt van biologische producten. Maar nu gaat de familiale keten nog een stap verder. “Afgelopen zomer heeft m’n mama, Noëlla Vantyghem, Biovita overgelaten aan m’n man en ik”, vertelt zaakvoerster Lien Fonteyne. “Pieter (De Zutter nvdr.) en ik kozen resoluut voor de vooruit en wilden stappen zetten die ons nog verder brengen dan louter het bioverhaal. Zelf waren we ervan overtuigd dat er meer en meer in bulk verkocht moet worden. Dit is niet alleen ecologischer door je verpakkingen zelf te hergebruiken, maar de producten zijn ook verser en bovendien kan de klant exact bepalen hoeveel hij of zij van een bepaald product wil waardoor er minder voeding in de vuilnisbak beland. Vrij gelijktijdig kregen wij ook van de klanten steeds vaker de vraag om verpakkingsvrij en dus milieuvriendelijker te kunnen winkelen. De keuze was dan ook snel gemaakt.”

Lien en Pieter realiseerden in hun drie winkels de verpakkingsvrije afdeling Bulk & Bio. Je kan er noten en zaden, granola’s, rijst, pasta, koffie, gedroogd fruit, mixen,… onverpakt kopen naar je eigen gewenste hoeveelheid. “Nieuw element dat wij brengen binnen het verpakkingsarme verhaal is dat alle producten die wij aanbieden biologisch zijn”, weet Lien. “Het huidige aanbod, in totaal zo’n 45 soorten, zien we trouwens als een start. Het concept kan zeker nog uitgebreid worden met bijvoorbeeld thee of olijfolie in bulk.”

Maar hoe gaat het nu concreet in z’n werk? “Als klant kan je zelf herbruikbare doosjes of zakken meebrengen en deze naar hartenlust vullen. Eerst worden deze gewogen aan de kassa en vervolgens ontvang je een gewichtscode. Je kan naar eigen wens de herbruikbare verpakking afvullen met de producten naar keuze. Aan de kassa wordt het geheel gewogen en het gewicht van je meegebrachte verpakking afgetrokken. Wij verkopen trouwens ook zelf herbruikbare katoenen zakjes. Wie denkt dat verpakkingsarm winkel duur is, heeft het trouwens bij het verkeerde eind. Bij alle producten staat de prijs per kilo en die is heel vaak lager dan bij verpakte producten binnen hetzelfde assortiment.”

In Biovita Sint-Kruis en Biovita Sint-Andries kan je sinds deze week al terecht om verpakkingsvrij te shoppen. In Roeselare kan dit vanaf volgende week. Dan organiseert de biosupermarkt er een opendeurweek met proeverijen van voeding uit de Bulk & Bio afdeling, een smaakbelevingsroute en dagelijks demo’s van vernieuwende bio voeding, huidverzorging en voedingssupplementen. Meer op www.biovita.be of de Facebookpagina “Biovita Roeselare”.