Voorplein De Spil wordt ontmoetingspark 15 maart 2018

Het voorplein van CC De Spil krijgt een complete make-over. De huidige troosteloze entree en groenzone wordt omgeturnd tot een groene ontmoetingsplek voor bezoekers van De Spil en omwonenden.





"Na 20 jaar is het voorplein echt aan wel aan een heraanleg toe. Die opwaardering past bovendien in een totale vergroening van de ring", stelt schepen Filiep Bouckenooghe (Groen). Tielts tuinarchitect Lieven Vereecke tekende het ontwerp uit waarvoor de stad 194.000 euro en De Spil 50.000 euro uittrekt. "De trappen zitten vol barsten en worden volledig vernieuwd", weet Giovanni Vandewaetere, deskundige groen bij de stad. "Vanaf de Meenseheirweg tot aan de parking, via de ingang van De Spil, wordt een betonnen pad aangelegd. Erlangs komen verschillende zitelementen. We gaan grote bomen aanplanten, maar ook struiken, siergrassen en bodembedekkers. Na overleg is beslist dat het kunstwerk 'De Spil' verdwijnt. We voorzien een speelput, een verharde zone voor een foodtruck en een dj-booth, zodat De Spil met haar activiteiten naar buiten kan treden-, drie parkeerplaatsen voor mindervaliden langs de weg en een fietsparking voor 140 fietsen en vier bakfietsen." (CDR)