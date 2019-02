Voormalig zaakvoerder feestzalencomplex spreekt wilde geruchten tegen: “Park Rodenbach is niet failliet en wordt niet gesloopt. Het is verkocht en de nieuwe eigenaar is al op zoek naar uitbaters” Charlotte Degezelle

13 februari 2019

16u52 2 Roeselare Park Rodenbach is verkocht. Zaakvoerder Vincent Graulus heeft het feestzalencomplex in de Langebrugstraat zestien jaar gerund, maar sloot op 1 januari de deuren. De toekomst lijkt alvast verzekerd, want de nieuwe eigenaars, die anoniem willen blijven, zijn al op zoek naar uitbaters.

De voorbije weken deden allerlei geruchten de ronde over Park Rodenbach, dat dateert uit 1937 en plaats biedt aan vijfhonderd mensen. De ene sprak over een faillissement, de andere over een stopzetting en hier en daar was zelfs te horen dat het feestzalencomplex gesloopt zou worden voor een nieuwe ontwikkeling. Vincent Graulus schept nu duidelijkheid. “Park Rodenbach is niet failliet en wordt niet gesloopt. We hebben de zaak verkocht en de nieuwe eigenaars zoeken al een uitbater.”

Onderhandelen

“In 2003 hebben we Park Rodenbach overgenomen. De eerste jaren hebben we het park gelaten zoals het was. Na vijf jaar konden we de site, die een hectare groot is, kopen van Brouwerij Rodenbach. Nog eens twee jaar later, in 2010, verbouwden we een van de panden om tot Bistro Vin100.”

Die bistro sloot twee jaar geleden al de deuren. “Dat was voor ons de eerste stap in de geleidelijke afbouw van de zaak”, gaat Vincent verder. “We hadden toen ook besloten op 1 januari 2019 te stoppen met Park Rodenbach. Ik heb veertig jaar ervaring in de horeca. Ik heb het altijd een schitterende job gevonden, maar het is mooi geweest. Vorig jaar hebben we de werking van het Park nog verder afgebouwd en eind vorig jaar zijn we ermee gestopt. De voorbije twee jaar zijn we ook aan het onderhandelen geweest met potentiële kopers. Dat was geen makkelijke bevalling. Aanvankelijk was de deal dat ze de zaak zouden kopen en wij voor nieuwe uitbaters zouden zorgen. Maar dat bleek niet eenvoudig. Zes maanden geleden heb ik uiteindelijk gevraagd of ze Park Rodenbach ook wilden kopen zonder nieuwe uitbaters.” De nieuwe eigenaars willen voorlopig anoniem blijven. “Maar ik kan wel zeggen dat het om investeerders gaat die nu zelf op zoek gaan naar nieuwe uitbaters.”

Hobby

Voor Vincent komt nu een einde aan het hoofdstuk Park Rodenbach. “Ergens heb ik twee jaar geleden al de knop omgedraaid, maar toch zal ik het alledaagse bestuur van Park Rodenbach missen. We hebben hier een glorieperiode beleefd, waarbij jaarlijks tienduizenden mensen hun voeten onder tafel staken. Hoewel het veel werken was, voelde het aan als een hobby. Ik heb het altijd graag gedaan en ben alle klanten en verenigingen die ons de voorbije jaren hebben gesteund enorm dankbaar.”