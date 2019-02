Voorlopig geen knip in Maria’s Lindestraat, wel snelheidsremmers Schepen bevestigt terloops komst Albert Heijn naar R. Plaza Charlotte Degezelle

19 februari 2019

10u20 14 Roeselare De knip in de Maria’s Lindestraat komt er voorlopig niet. Het stadsbestuur wou de straat onderbreken om de Kaasterwijk te vrijwaren van doorgaand verkeer, maar stootte op hevig protest uit de rest van Rumbeke. Er komen wel zo vlug mogelijk snelheidsremmers in de Kaaster- en Maria’s Lindestraat. Mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V) bevestigt intussen de komst van een Albert Heijn naar R. Plaza, een tweede vestiging in Roeselare.

De knip in de Maria’s Lindestraat veroorzaakt al maanden ophef in Rumbeke. Bewoners van de Kaasterwijk zijn pro, omdat de onderbreking de residentiële wijk zou behoeden voor onnodig doorgaand verkeer. Maar ook heel wat Rumbekenaars zijn tegen. In november gaven zo’n 150 buurtbewoners een duidelijk signaal tegen de knip. Er kwamen spandoeken in het straatbeeld, er werden ruim 1.200 handtekeningen verzameld tegen de knip,…

De voorbije weken sprak het stadsbestuur met beide partijen en nu is de kogel door de kerk. De onderbreking in de Maria’s Lindestraat wordt ‘on hold’ gezet. “We zijn bij onze beslissing niet over één nacht ijs gegaan en die betekent ook niet dat de knip volledig van de baan is”, vertelt schepen Coppé. “Maar we willen eerst via een globale mobiliteitsstudie de verscheidene problemen in Rumbeke in kaart brengen. Het huidige verkeerscirculatieplan dateert uit 1991. Sindsdien zijn er veel woonwijken bijgekomen, is de school in de Hoogstraat drastisch uitgebreid, kwam kinderopvang Kidz erbij in de Louis Leynstraat,… Bovendien staat er nog een uitbreiding van het woonzorgcentrum op het programma en komt er ook een extra winkel van Albert Heijn. We willen een oplossing voor alle straten en woonwijken in Rumbeke. De procedure is lopende voor de aanstelling van een extern studie- en communicatiebureau. Dat moet leiden tot een voorstel van hoe de verkeersstromen anders georganiseerd kunnen worden. Alle betrokken partijen kunnen meebeslissen. Een circulatiemanager zal fungeren als tussenpersoon tussen het publiek en de stad.” De bedoeling is om het nieuwe Rumbeekse circulatieplan in 2020 in te voegen.

Nu de knip tijdelijk van de baan is, blijven de bewoners van de Kaasterwijk niet in de kou staan. “We willen de snelheid er naar beneden halen en sluipverkeer weren. In de Kaasterstraat plannen we acht wegversmallingen en zullen we parkeerstroken afbakenen. In de Maria’s Lindestraat komen er autosluizen en ook het kruispunt van de Kaasterstraat met de Graaf de Limburg Stirumlaan wordt versmald.”

Slag thuis gehaald

Bram Verfaillie, woordvoerder van de buurtbewoners tegen de knip, reageert tevreden. “We hebben onze slag thuis gehaald. De knip komt er voorlopig niet, maar we blijven op onze hoede. We zijn blij dat er naar ons geluisterd is. Velen geloofden niet dat we een verschil konden maken, maar kijk, ze moesten toch toegeven dat ze een inschattingsfout hebben gemaakt.” Verfaille is ook enthousiast over de studie rond de Rumbeekse mobiliteit en wil de komende maanden graag meedenken over hoe het verkeer in Rumbeke voor iedereen beter kan. Ondertussen haalden medewerkers van de stad de verkeersborden weg die aanduidden dat de Maria’s Lindestraat een doodlopende straat zou worden. De buurt verwijderde op hun beurt de spandoeken tegen de knip.

Wat de nieuwe Albert Heijn betreft is er nog niet heel veel geweten. Wel zou het gaan om een tweede filiaal in Roeselare, wat betekent dat de winkel aan de Brugsesteenweg blijft bestaan naast een nieuwe supermarkt in R. Plaza op de site Sportline.