Voor rechter na partnergeweld 08 november 2018

Een 50-jarige man uit Roeselare riskeert zes maanden celstraf omdat hij tijdens een turbulente relatie zijn partner op vijf verschillende momenten klappen gaf, haar handtas stal, haar bedreigde of inboedel vernielde. Het slachtoffer vroeg een schadevergoeding van zo'n 5.000 euro, maar dat vindt Marnik V. overdreven. Vooral omdat het volgens hem vaak zijn alcoholverslaafde partner was die voor problemen en discussies zorgde. "In al mijn andere relaties ondervond ik nooit problemen", verdedigde hij zich. "Ik was het beu dat ze me pluimde. Daarom pakte ik haar handtas, gewoon om mijn bankkaarten terug te krijgen." Hij toonde zich bereid 500 euro schadevergoeding te betalen. In dat geval komt hij er wellicht zonder straf van af. (LSI)