Voor het eerst met drie bij TheaterTournee in 'T café 27 november 2018

Bart Claeys gaat ondertussen al voor de dertiende keer de hort op met zijn TheaterTournee in 'T café, maar voor het eerst staan er drie acteurs op het podium. "Ik word deze keer vergezeld door Stef Eecloo en Tine Van Poucke. Ik was er altijd van overtuigd dat dit niet haalbaar was in de vaak kleine ruimtes waar we spelen. Maar 'Echtelijke illusies' is echt een praatstuk zonder veel decor, waardoor het perfect lukt. Het stuk gaat over een koppel dat na dertig jaar de balans van hun huwelijk opmaakt, een gegeven waar ook een huisvriend in meegesleurd wordt. In het echte leven zijn Tine en Stef een koppel en ben ik de huisvriend, maar in het stuk spelen Tine en ik het koppel."





Tickets kosten acht euro en zijn te reserveren op 0476/30.63.24. (CDR)