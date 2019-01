Voor de agenda: data gemeenteraden bekend CDR

09 januari 2019

11u04 0

Voortaan wordt de Roeselaarse gemeenteraadszitting maandelijks gevolgd door de raad voor maatschappelijk welzijn. Dat is het gevolg van het Decreet Lokaal Bestuur waardoor beide raden uit dezelfde leden samengesteld zijn. Ze op elkaar laten aansluiten, is praktisch en efficiënt. In de eerste helft van het jaar 2019 staan er 6 zittingen op het programma. De zitting van de gemeenteraad vangt telkens aan om 19 uur, uitgezonderd in januari. Dan start de bijeenkomst pas om 20 uur. Aansluitend is er de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn. De bijeenkomsten zijn gepland op 21 januari, 25 februari, 25 maart, 6 mei, 27 mei en 25 juni.