Volwassenen behalen fietsdiploma 10 augustus 2018

02u24 0

Verschillende diensten en verenigingen sloegen de handen in elkaar om fietslessen te organiseren voor volwassenen die niet (meer) kunnen fietsen.





De fietslessen komen tegemoet aan een mobiliteitsnood. Wie niet kan fietsen, beschikt niet over voldoende basismobiliteit. 18 mensen namen deel. Eerst oefenden ze op plooifietsen, later op gewone fietsen. Op het einde van de rit werden alle deelnemers ontvangen in KOERS waar ze een fietsdiploma kregen.











(CDR)