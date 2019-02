Volleyteam Knack Roeselare rouwt om Eric Boudrez CDR

21 februari 2019

18u27 0

Volleyteam Knack Roeselare is in rouw. Maandag moesten ze onverwachts afscheid nemen van Eric Boudrez die overleed op 77-jarige leeftijd. Eric Boudrez was sinds dag één, vanaf het ontstaan van The Jets Roeselare tot heden, supporter van Knack Roeselare. Daarnaast was hij de eerste ploegbegeleider avant la lettre, medeoprichter en eerste voorzitter van het Knack Jeugdbestuur en gewezen lid van de Raad van Bestuur. Woensdagavond betuigde Knack Roeselare haar medeleven met de familie en vrienden van Eric door net voor de wedstrijd tegen VBC Waremme een minuut stilte in acht te nemen. De begrafenisplechtigheid vindt plaats op zaterdag 23 februari om 10 uur in de Heilig Hartkerk aan de H. Spilleboutdreef. Online je medeleven betuigen kan via het rouwregister op www.commeyne.be.