Volleyburger ten voordele van jeugdwerking Volleyteam Knack Roeselare 02u50 0 Joke Couvreur De Volleyburger wordt klaargemaakt. Roeselare Volleyteam Knack Roeselare kon het dinsdagavond tijdens de Europacup-wedstrijd op Schiervelde nipt niet halen van het Italiaanse Perugia, maar mocht wel een culinaire nieuwigheid voorstellen. Sponsor ISS lanceerde er namelijk hun Volleyburger.

"We schreven een wedstrijd uit waaruit uiteindelijk het meest geschikte en commerciële recept werd gekozen", weet Ivan Pintens, al 15 jaar de ISS-kok die de maaltijden verzorgt naar aanleiding van thuiswedstrijden van Volleyteam Knack. "De winnende hamburger is er eentje geworden met een gemengde kalfs-varkens burger, tomatensalsa, een sausje van zure room en dragon, gemarineerde rode ui, frisé en jalapenopeper." Deze burger werd dinsdagavond voor het eerst verkocht aan de supporters en een gepimpte versie ervan werd geserveerd aan de VIP's. "Ook tijdens de match ook op zaterdag 27 januari tegen Par-ky Menen wordt de Volleyburger opnieuw verkocht in de foyer", aldus Ravi Petillion, marketing manager bij ISS. "De burger kost vier euro en de opbrengst gaat integraal naar de jeugdwerking van het Roeselaarse volleyteam. Gelijktijdig willen wij met deze actie benadrukken dat ISS ook actief is in de cateringwereld, terwijl de meesten ons toch kennen als schoonmaakbedrijf." (CDR)





Joke Couvreur Het resultaat mag er zijn.