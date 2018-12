Volley Bells met Volleyteam Knack Roeselare CDR

24 december 2018

Na een triller van formaat in de halve finales Beker van België Volleybal plaatste Knack Roeselare zich dit weekend via een golden set voor de finale op 10 februari in het Antwerps Sportpaleis. De ontlading was groot en het geluk kon niet op bij de spelers van Roeselare Kersverse coach Steven Vanmedegael beloonde de spelers met een kersttraining in ontspannende sfeer. Daar maakten ze een leuk filmpje van dat hoge ogen scoort online. Wat wil je, als je al volleyballend een kerstklassieker laat horen…