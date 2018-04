Volkstuintjes zetten deuren open 11 april 2018

02u25 0

Heb je groene vingers of ben je benieuwd wat je allemaal in een moestuin kan doen?





Zaterdag 14 april zijn er van 10 tot 17 uur doorlopend gratis activiteiten op de site van de volkstuintjes op Wallemeers aan de Kasteeldreef 1. Je kan er de moestuintjes en de kruidengordel bezoeken, leren hoe je composteert of hoe je zonder pesticiden werkt of een workshop over eetbare bloemen volgen. Meer info bij de organisatoren via www.velt.be en www.tuinhierroeselare.be. (CDR)