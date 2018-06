Volksfiguur Peegie wordt tv-vedette HERWERKTE EN ONDERTITELDE FILM WELDRA TE ZIEN OP ECLIPS CHARLOTTE DEGEZELLE

06 juni 2018

02u38 0 Roeselare Volksfiguur Peegie verovert straks menig televisiescherm in de Vlaamse huiskamers. Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling pakt na 25 jaar uit met een herwerkte en ondertitelde versie van de Peegie-film en sloot een deal met Eclips TV.

Net geen 70 jaar nadat auteur Willem Denys de fictieve volksfiguur tot leven riep in het boek 'Peegie in z'n apejaren', wordt hij dé ambassadeur van Roeselare op het kleine scherm. Een nieuwe stap voor het ventje met z'n 'blinkdoze' die te midden de leurders op de Nieuwmarkt woonde. Peegie kwam tot leven in boeken, kreeg dankzij Volksveredeling in 1953 een eigen theaterstuk dat in heel Vlaanderen werd opgevoerd, maakte furore op Radio Kortrijk dankzij voorleessessies van Willem Denys en kreeg een echt gezicht toen Volksveredeling in 1993 een verfilming maakte van de boeken 'Peegie in z'n apejaren' en 'Peegie zijn triem door 't leven'. "De film viert zijn zilveren jubileum. Hier moesten we iets mee doen", zegt Romain Decommere, erevoorzitter van Volksveredeling. "Peegie is een stuk van onze volkscultuur, het symbool voor de Roeselarenaar."





Volksveredeling maakte een nieuwe versie van de film. Te langdradige stukken werden geknipt en met de steun van de stad kreeg de prent ondertitels.





310.000 kijkers

"De film is volledig in ons Roeselaars dialect, maar daardoor niet voor iedereen verstaanbaar. Video Vawa werkte 72 uur aan de ondertitels. Niet evident, want het most goed zijn, maar ludiek blijven. In dezelfde periode ontdekte ik Eclips TV (televisiezender die zich richt op 50-plussers en mantelzorgers, red.). Ik vroeg of zij onze film willen uitzenden. Zo gaat Peegie 'op triem' via het televisiescherm en zal hij, en ook ons dialect, beroemd worden in Vlaanderen."





Eclips TV is blij met de film. "Zo kunnen we iets aanbieden dat een andere zender nooit zal hebben", aldus Geert Van De Velde. "Peegie zal op piekmomenten gezien worden door 310.000 kijkers." Ook de familie Denys is positief. "We vreesden dat de boeken en de figuur Peegie met de jaren wat in de vergetelheid zouden raken", reageert zoon Jan Denys. "Maar om zelf initiatief te ondernemen, is het niet zo vanzelfsprekend. We zijn met 10 kinderen, maar quasi iedereen is weggetrokken uit Roeselare. Toen Romain ons contacteerde, waren we dan ook heel enthousiast. Het doet deugd dat de film een nieuw leven krijgt."





Op dvd

Wanneer de film te zien zal zijn op Eclips TV, is nog onduidelijk. Maar op 15 en 16 juni om 19.30 uur en op 17 juni om 14.30 uur kan je al terecht in CC De Spil voor een vertoning. Tickets kosten 9 euro in voorverkoop, 10 euro aan de deur. De film verschijnt binnenkort ook op dvd en zal aangekocht kunnen worden via www.volksveredeling.be.