Vol ongeduld wachten tot zwembad eerste keer opent 28 augustus 2018

02u31 0 Roeselare Een 20-tal zwemfanaten was gisterochtend van de partij om als eerste in het nieuwe zwembad Sportoase Schiervelde te duiken. Nog voor het loket open was, stonden ze al te trappelen vol ongeduld.

Het merendeel onder hen waren mensen die ook baantjes trokken in het Spillebad. Zo ook Donald Phlypo. "Dagelijks ging ik zwemmen in het Spillebad", vertelt hij. Z'n eerste keer in Sportoase Schiervelde voelde een beetje aan als de eerste schooldag. "Alles is nieuw, het is wat onwennig", gaat hij verder. "Maar ik ben gisteren met de opendeur al even komen kijken en het nieuwe bad is prachtig geworden. Ik heb echt zin in die eerste zwembeurt. Enige minpuntje is wel dat Sportoase Schiervelde pas om 8 uur opent voor het publiek. In Brugge is dit bijvoorbeeld al om 6.30 uur en ook in het Spillebad waren we vroeger welkom. Voor veel mensen, zeker wie gaat werken, is acht uur te laat. Bovendien is het dan ook al een pak drukker op de weg." Patrick Callewaert en z'n zoon Joran wilden als eerste de glijbanen uittesten. "Wij rijden het hele land rond op zoek naar spectaculaire zwembaden. We waren dan ook al maanden aan het aftellen naar de opening van Sportoase Schiervelde", zegt Patrick. "We vrezen dat het vandaag superdruk wordt. Daarom zijn we speciaal vroeg opgestaan om het recreatiegedeelte in alle rust te kunnen verkennen." (CDR)