Voka pleit voor dringende aanpak mobiliteitsdossiers en arbeidskrapte CDR

22 januari 2019

17u15 0 Roeselare Werkgeversorganisatie Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen heeft de ambitie om van West-Vlaanderen tegen 2025 de regio met de hoogste graad van ondernemerschap van West-Europa te maken. Om hierin te slagen moeten in onze regio enkele essentiële mobiliteitsdossiers en de arbeidskrapte dringend worden aangepakt.

“Een goede bereikbaarheid van bedrijven is niet alleen essentieel op logistiek vlak, maar ook voor vlot woon-werkverkeer”, opent Matthieu Marisse. “In Midden-West-Vlaanderen vragen we dringende investeringen in het Kanaal Roeselare-Leie. Dit moet dringend worden verdiept zodat het gebruikt kan worden door schepen tot 1.500 ton. Hiermee worden per schip zo’n 120 vrachtwagens van de weg gehaald. Als de River Terminal Roeselare dan nog eens containers zal behandelen, dan wordt watergebonden transport voor veel bedrijven in het midden van de provincie een haalbare kaart. Het is dan ook aan de volgende Vlaamse regering om voldoende middelen te voorzien om het Kanaal Roeselare-Leie te optimaliseren.”

Inzake transport over de weg focust Voka op de Tieltse regio en de E403. “We stellen vast dat we in onze regio steeds vaker stilstaan. Het lijstje van infrastructuurdossiers wordt schandalig groot, maar de middelen blijven achter.” Er moet volgens Voka prioritair werk gemaakt worden van een vlottere mobiliteit in en rond Tielt. “Hiervoor moet er opnieuw een geïntegreerd onderzoek komen dat rekening houdt met toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in en rond de Europastad. Op basis hiervan moet een masterplan worden opgesteld dat de ontsluiting van de regio in de toekomst moet waarborgen.” Ook een derde rijstrook op de E403 tussen Roeselare en Brugge staat op hun verlanglijstje. “Dit om files en vertragingen in de toekomst te vermijden.”

Naast investeringen in infrastructuur hamert Voka ook op investeringen in innovatie en in mensen. “De arbeidskrapte heeft in het arrondissement Roeselare de absolute bodemgrens bereikt heeft met slechts één kandidaat per vacature. Dit zet een ongelofelijke rem op de groei van onze bedrijven en bijgevolg op de welvaart en het welzijn in de regio”, aldus Marisse. In eerste instantie wil Voka de 60.000 inactieven in Midden- en Zuid-West-Vlaanderen activeren. Dit zijn onder meer mensen uit kansengroepen en personen met een beperking. Ook kijken ze over de grenzen, richting Wallonië, Noord-Frankrijk maar ook verder. Positieve noot tot slot is dat er eindelijk een kentering lijkt te komen in de jarenlange braindrain en dat Voka durft te spreken over een lichte braingain.